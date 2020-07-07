شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر النفط نحو الأسفل ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 39.25، ليبقى عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 40.41، بانتظار تجاوز أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وبالتالي، فإننا مستمرون في موقفنا الحيادي حتى الآن، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي