شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط بعد اختبار مستوى 1.2515، ليتجه نحو اختبار الدعم المحوري 1.2435، وكما أشرنا صباحاً، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وبالتالي، سنستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي