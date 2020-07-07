«النهدي» السعودية في محادثات مبكرة لطرح أولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة النهدي الطبية في السعودية؛ وهي أكبر سلسلة صيدليات في المملكة، تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين.

ووفقا لمعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة، فإن لدى النهدي التي أسسها عبد الله عامر النهدي عام 1986 شبكة من الصيدليات يبلغ عددها أكثر من 1100 وهي مملوكة بنسبة النصف لشركة سدكو كابيتال للاستثمار الإسلامي ومقرها جدة.

وقال المصدران: إن الشركة في المراحل الأولى من المحادثات مع مستشارين بشأن طرح عام لأسهمها، وهو ما قد يحدث في العام المقبل. وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما؛ لأن المسألة ليست علنية بعد.

وقال مصدران آخران: إن قيمة الشركة تفوق 10 مليارات ريال؛ (2.67 مليار دولار).

وامتنعت النهدي عن التعقيب، في حين قال متحدث باسم سدكو: إنه ليس على علم بخطة لطرح أولي عام.

قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار رؤية السعودية 2030، وهي مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وتتوقع مؤسسة كويك البحثية، أن منطقة الخليج في طريقها لزيادة حجم سوق الأدوية لديها بمقدار الضعف ليبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتشجع المملكة شركات مملوكة لعائلات على الإدراج في محاولة لزيادة ثقل أسواق المال لديها في إطار المساعي للإصلاح؛ حيث تهدف إلى تقليص اعتماد البلاد على قطاع النفط.

وخففت الجهات التنظيمية، كمزيد من التشجيع، متطلبات الطرح الأولي العام التقليدية؛ لإدراج ما لا يقل عن 30% من أسهم شركة.

ويشهد العام الجاري طرحين عامين للأسهم في السعودية. وطرحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في فبراير/شباط 15% من أسهمها بنحو 700 مليون دولار، بينما تتطلع أملاك العالمية إلى جمع 435 مليون ريال قبيل إدراج أسهمها في بورصة تداول.

ووافقت هيئة سوق المال في نهاية يونيو/حزيران على طلب من مجموعة بن داود القابضة لطرح 20% من أسهم الشركة وإدراجها. (رويترز)