إعادة التداول على «الفردوس القابضة».. والخسائر المتراكمة 36.11 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق دبي المالي إعادة التداول على أسهم شركة الفردوس القابضة، استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة.

من جهة أخرى، أفصحت الشركة عن مقدار الخسائر المتراكمة لديها، والتي بلغت 36.11 مليون درهم، كما في 31 مارس/آذار 2020، مقابل خسائر متراكمة بلغت 28.45 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وأفادت الشركة بأنها أوقفت العمل بالمطاعم التابعة لها؛ لسوء أوضاع سوق هذا النشاط، وخاصة بعد تدهور الأوضاع؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت إلى أنها خلال السنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2020 حققت وشركاتها التابعة إجمالي إيرادات بقيمة 824.31 ألف درهم، مقابل إيرادات بلغت 2.42 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وبيّـنت أن إجمالي الخسارة للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 بلغت 7.65 مليون درهم، مقابل خسارة بقيمة 6.94 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق، مبينة أن تلك الخسائر تعود لتشغيل المطاعم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق في الآونة الأخيرة.