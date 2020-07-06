شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً عند أعلى مستوى منذ نهاية يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أكثر من 23 ولاية أمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.



ووجه حكام ولايات - ينتمون للحزب الديمقراطي - الانتقاداتت للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب أزمة كورونا وتصاعدها وقرر البعض منهم التراجع عن خطط إعادة فتح الاقتصاد.

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وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.1 نقطة في الشهر الماضي ( وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق) من 45.4 نقطة في مايو/أيار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 1793.5 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يونيو/حزيران، وسجل أعلى مستوى عند 1799 دولارا وأقل سعر عند 1779 دولارا.