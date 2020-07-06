الدولة الألمانية أكبر مساهم في لوفتهانزا الآن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لوفتهانزا

أصبحت الدولة الألمانية الآن أكبر مساهم في مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران.

وذكرت المجموعة في إخطار إلزامي للبورصة اليوم الاثنين أن الدولة الألمانية تمتلك الآن 20.05% من أسهم المجموعة في مؤشر "داكس" للشركات المتوسطة عبر صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي تم تأسيسه حديثا للحد من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة جزء من حزمة إنقاذ حكومية تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو، والتي تتضمن أيضا قرضا من بنك التنمية الألماني المملوك للدولة ومساهمة صامتة من الدولة مقابل فوائد.

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وحصلت الحكومة الألمانية على الأسهم الجديدة بأقل كثيرا من سعر السوق، حيث بلغت القيمة الاسمية للسهم الواحد 56ر2 يورو، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم التي اشترتها الحكومة نحو 300 مليون يورو.

وقد أدى ذلك إلى إضعاف حصص المساهمين الحاليين. وقد سحبت الشركة بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة نحو مليار يورو.