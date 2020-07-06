شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يبدأ تداولاته على ارتفاع - تحليل – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 2.10% ليستقر على سعر 148.06 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد بالمدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 139.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 152.40 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد