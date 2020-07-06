شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليبدأ عملية اختراق 40.41، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي خلال الفترة القادمة ومواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد استمرار الارتفاع نحو 43.05 الذي يمثّل الهدف الإيجابي الأول.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 40.41 أو كسر الدعم 38.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي