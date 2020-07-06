شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب بإيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1850.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1755.00 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد