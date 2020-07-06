شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1270، لكن كما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات بإغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مما يبقي على السيناريو الجانبي قائماً حتى الآن، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية قد تضغط على السعر للانخفاض من جديد.

وللتعرف على تفاصيل المستويات المحورية والأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي