شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بدعم آمال تعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت يوم الجمعة ، يدعم هذا الارتفاع آمال تعافى مستويات الطلب العالمي ،وتحقيق أفضل نقطة توازن بالسوق خلال تموز/يوليو الجاري.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 2.1% إلى مستوي 41.06$ الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 40.23$، وسجل أدنى مستوي عند 40.23$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.0% إلى مستوي 43.68$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 42.84$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.79$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ،فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بجانب ضعف التعاملات بسبب عطلة رسمية فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد انخفاض حاد فى المخزونات التجارية الأمريكية ،فى علامة على تحسن مستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى فى أسبوعين ، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ، بفضل آمال تعافى مستويات الطلب العالمي من أزمة فيروس كورونا ، خاصة مع توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية عن الاقتصادات الكبرى فى معظم أنحاء العالم.

ومع تمديد تحالف "أوبك بلس"لاتفاق خفض المعروض العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهر إضافي خلال تموز/يوليو الجاري ، فمن المتوقع مع تحسن الطلب وتراجع العرض ، أن يحقق سوق النفط أفضل نقطة توازن خلال هذا الشهر.