شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وتباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.2509$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2465 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2456$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية خاصة فى أسيا وأوروبا فى مستهل جلسات الأسبوع ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، حيث لا تزال الآمال مرتفعة حيال إمكانية تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع اتجاه حكومة بوريس جونسون توسيع الإنفاق الحكومي فى البلاد ، بهدف دفع الاقتصاد للخروج سريعا من الركود الذي حدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

وترجح بعض التوقعات فى سوق صرف العملات الأجنبية ،أن يحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنحو 4% فى غضون عام تقريبا ، إذا تمكنت الحكومة البريطانية فى التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ، قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.