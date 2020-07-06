شكرا لقرائتكم خبر عن تُهامة تُخلي مسؤوليتها عن الأخبار المغلوطة والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أخلت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مسؤوليتها عن الأخبار المغلوطة والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال المقرر التصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.

وناشدت الشركة، خلال بيان لها على موقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، جميع المساهمين الرجوع إلى القنوات الرسمية التابعة للشركة، للحصول على المعلومات المرجوة والمتوفرة في النشرة الأولية لإصدار أسهم حقوق أولوية.

وبحسب البيان، ستعمل شركة تهامة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق الأفراد أو المؤسسات التي تعمل على تزوير وتشويه سمعة الشركة وعملية زيادة رأس المال والتأثير على سعر الورقة المالية.

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هذا ومن المُقرر أن تناقش الجمعية العمومية للشركة، في 15 يوليو الجاري، مُقترح زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال، بغرض دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.