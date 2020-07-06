شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ايحابي لأسعار البلاتينيوم وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 29 من حزيران/يونيو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من فبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.50% لتتداول حالياً عند 814.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 810.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 810.75$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 96.93 مقارنة بالافتتاحية عند 97.18.

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هذا ويترقب المستثمرين صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقارنة بما قيمته 46.7 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 37.5 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند 45.4 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة، ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 11.25 مليون ولقي 528,204 شخص مصرعهم في 216 دولة.