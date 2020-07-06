شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو ترفع أسعار الخام لآسيا في أغسطس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:17 صباحًا, 6 يوليو 2020 م المناطق_الرياض قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين نقلا عن وثائق تسعير إن أرامكو السعودية رفعت سعر بيع خامها الرئيسي، الخام العربي الخفيف، إلى عملائها في آسيا لشهر أغسطس بمقدار دولار للبرميل مقارنة مع يوليو ليصبح بزيادة 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي

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