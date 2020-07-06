شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: تعيين أسامة الحسينى عضوا منتدبا للشؤن المالية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن المرحلة المقبلة ستشهد الدفع بالشباب فى بعض الشركات، على غرار ما تم تنفيذه في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لافتا إننا سنحتاج لمدة سنة بعد دمج الشركات مع بعضها البعض؛ للدفع بالقيادات الشابة فيها.

وأضاف هشام أبو العطا لـ"الخليج 365"، أنه تم تعيين أسامة الحسينى العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية والموارد البشرية لشركة النصر للمبانى والانشاءات إيجيكو؛ في منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، معتبرا أن تعيينه رسالة لكل الشباب في الشركات، خاصة المؤهلين منهم والقادرين على تحمل المسؤولية للدفع بهم في المناصب القيادية وفق توجيهات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

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يشار إلى أن الدكتور أسامة الحسيني العضو المنتدب الجديد، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة كامبريدج، وحاصل على شهادة محاسبة التكاليف المعتمدة CCA ، كما شغل العديد من المناصب منها العضو المنتدب الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية ونائب رئيس شركة إيجيكو، وعضو لجنة المراجعة في شركة أطلس العامة للمقاولات، ورئيس لجنة التدريب لمالي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما شغل رئيس القطاعات المالية والإدارية والمسؤول عن تطوير الأعمال في شركة صناعة مواد البناء أسمنت التعمير ومدير مالي وعضو مجلس إدارة الشركة في العديد من الشركات العالمية والسعودية والمصرية الخاصة بداية من عام 1985.