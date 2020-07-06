شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا دولارا فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين، نقلا عن وثائق تسعير إن أرامكو السعودية رفعت سعر بيع خامها الرئيسي، الخام العربي الخفيف، إلى عملائها في آسيا لشهر أغسطس بمقدار دولار للبرميل مقارنة مع يوليو ليصبح بزيادة 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

وكانت قد قالت سبعة مصادر مطلعة، إن أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفضت كميات الخام للتحميل في يوليو التي ستمد بها خمسة مشترين آسيويين على الأقل.

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