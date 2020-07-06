شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الاثنين وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.82% رابحاً 17 نقطة ليصل إلى مستوى 2079.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.8 مليون سهم محققة ما قيمته 98.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 947 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.98%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 12.82%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.61%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 35 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأحد، وتم الموافقة بالتمرير على قبول استقالة محمد ثاني مرشد الرميثي من عضوية مجلس إدارة الشركة ورئاسة المجلس، وتعيين وليد أحمد المقرب المهيري كعضو في مجلس الإدارة في المركز الشاغر، على أن يتم إقرار هذا التعيين في اجتماع الجمعية العمومية القادم، وانتخابه وتعيينه رئيساً جديداً للمجلس.

وفي سياق آخر قالت شركة الفردوس، إن الشركة متوقفة عن التداول لاستمرار تعليق إدراج أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2011، وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو عام 2011، وحتى الآن، كما تم وقف العمل بالمطاعم التابعة للشركة لسوء أوضاع سوق هذا النشاط، وخاصة بعد تدهور الأوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أثر على العمل في كافة القطاعات التابعة لمجال السياحة.