شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع أسعار البيع الرسمية للنفط فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في بيان إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات. حددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوقط متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت. وزادت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.

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