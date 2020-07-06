شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 5624 نقطة امس الاحد، في ظل تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,608 وبين مستوى المقاومة هو 5,647 نقطة