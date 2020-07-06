شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر مستوى المقاومة 7,407.09 هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.04% بما يعادل 76.25 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.