ملاذ للتأمين يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 06-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ملاذ للتأمين (8020) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 1.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم الآن بمهاجمة مستوى المقاومة 11.86، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.86، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 12.48.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.98 ومستوى المقاومة 12.24.
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