قطاع المعارض يتأهب للعودة في سبتمبر بـ «ضوابط السلامة والتباعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حمدي سعد

رجح مسؤولو شركات وخبراء متخصصون في تنظيم المعارض والفعاليات، عودة قطاع المعارض والفعاليات في الإمارات ودبي بداية من سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ضوابط صارمة وآليات جديدة للمحافظة على سلامة المشاركين والزوار، والتي فرضتها جائحة «كوفيد 19» منذ بداية 2020.

وقال المسؤولون ل«الخليج»: «إن قطاع المعارض والفعاليات مقبل على تغيرات جذرية تتعلق بمراعاة الاعتبارات الجديدة التي فرضتها فترة الإغلاق، من حيث تجهيز قاعات المؤتمرات والمعارض بأجهزة ومعدات رصد حديثة، إضافة إلى التقيد بإجراءات صارمة للتعقيم، والتزام الحضور بجميع الاشتراطات الحكومية لعدم انتشار فيروس «كوفيد 19».

يعد قطاع المعارض والفعاليات من القطاعات التي تتطلب السفر والمشاركة والاختلاط بين أعداد كبيرة من الأشخاص، الأمر الذي يستدعي اتخاذ كافة التدابير لمواجهة أية مخاطر صحية تتعلق بانتشار الفيروس، لاسيما من دول ومناطق العالم التي تعد الأنشط من حيث انتشار الوباء.

وأكد المسؤولون أن الإمارات لما تتمتع به من مكانة عالمية وإقليمية كمركز لأهم المعارض والفعاليات، قادرة على العودة إلى النشاط في القطاع خلال فترة وجيزة وفق الاشتراطات الجديدة، مستفيدة من الخبرات الطويلة ومكانتها الاقتصادية، وموقعها وبنيتها التحتية المتطورة في هذا المجال.

وأسهمت مراكز المعارض والمؤتمرات التي استثمرت فيها الإمارات، مدعومة بقطاع ضيافة وطيران وشبكة خدمات قوية، في وضع الدولة ضمن أهم دول العالم والمنطقة وإفريقيا في هذه الصناعة المتنامية.

وتوجت الإمارات إنجازاتها الكبيرة في قطاع المعارض والفعاليات، بالفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020»، الذي يعد إحدى أبرز الفعاليات العالمية المقررة انطلاقتها في أكتوبر 2021 لتكون الدولة الأولى في المنطقة في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير.



عودة قريبة بابتكارات جديدة



يقول داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والفعاليات»: «إن قطاع المعارض يتأهب للعودة قريباً للانطلاق بأساليب وترتيبات تختلف عن الوضع السائد لما قبل فيروس «كوفيد 19»، حيث سيكون التركيز أكبر على الابتكار، فضلاً عن التشدد في إجراءات السلامة للعارضين والزوار وكافة الفرق البشرية المشاركة في الحدث، مؤكداً تنفيذ الشركات المنظمة للفعاليات والمعارض لجميع الإجراءات الكفيلة بحماية كافة الأطراف».

وأضاف أن قطاع المعارض والفعاليات يعد من أهم القطاعات المساهمة في اقتصاد الإمارات ودبي؛ كونه يحرك سلسلة طويلة من القطاعات أهمها: الطيران والفنادق والتسوق والنقل وغيرها، وبالتالي فعودة القطاع وفق الاشتراطات الصحية الجديدة مهم للاقتصاد.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والفعاليات يستشرف مرحلة جديدة من الابتكار في التنظيم، عبر الاستعانة بالخبرات التي تكونت خلال الأشهر الماضية، عبر تبني آليات العمل عن بعد، والاستعانة بالتكنولوجيا والعالم الافتراضي والاتصالات لاستمرارية الأعمال.

وأوضح أن القطاع ظهرت به مستجدات ومجالات لم تكن مجربة من قبل، مثل تصميم منصات للمعارض والمؤتمرات الافتراضية باستخدام شبكات الاتصالات، إضافة إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، لعرض المنتجات والخدمات عن بعد وغيرها.

وقال: «إن معارض وفعاليات الفترة المقبلة ستكون أكثر تخصصاً في جميع المجالات، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات الضرورية التي تهم صحة الناس وسلامتهم، كما ستركز القضايا أكثر على إعادة القطاعات التجارية والاقتصادية إلى الدوران والنمو مجدداً».

وأكد داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والفعاليات»، ضرورة المرونة والدمج بين الآليات التقليدية والجديدة لضمان عودة القطاع بسلاسة، عبر استيعاب التقنيات الجديدة في طرق العرض، ومعاينة المنتجات والخدمات بطرق تقنية أو افتراضية بعيدة عن التلامس، لتوفير التباعد الاجتماعي في أرض المعرض، وتوفير طرق جديدة تقلل الاحتكاك في المعارض والمؤتمرات إلى أقصى مدى.



التعرف إلى الاحتياجات

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من جانبه توقع الدكتور عبد السلام المدني رئيس شركة «اندكس القابضة»، عودة قطاع المعارض والفعاليات بصورة تدريجية بالنسبة لبعض المعارض خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، فيما يعود القطاع بصورة طبيعية مع بداية 2021، مشيراً إلى أن «اندكس» لم تنقطع عن التواصل والتشاور مع شركائها في كافة المعارض والفعاليات خلال الفترة الماضية بسبب «كوفيد 19».

وقال المدني إن «اندكس» تعتبر الإمارات ودبي مركزاً لها، ومنصة للابتكار والتطور في قطاع الفعاليات والمعارض؛ لذا تقوم بالعديد من المشاورات والدراسات لتقديم حلول مبتكرة للقطاع خلال الفترة المقبلة، عبر إجراء دراسات واستطلاعات رأي لتوفير رؤية قريبة لطبيعة القطاع مستقبلاً.

وأوضح المدني أن التواصل والتشاور مع الشركاء في عشرات المعارض التي تقيمها «اندكس» في مكتبها في الإمارات، أو في السعودية وألمانيا وسنغافورة وغيرها من الدول، أسهمت في طرح العديد من الأفكار المبتكرة لعودة القطاع، وفق كافة الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين.

وأوضح المدني أن التقنيات الجديدة ومنها وسائل العرض الافتراضية على أرض المعرض أو المؤتمر، ستكون حاضرة خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون بديلاً تاماً عن المعارض والمؤتمرات التقليدية التي تحتاج إلى التواصل واللقاء المباشر بين العارضين والزوار.

وأشار المدني إلى أن «اندكس» أجرت دراسة حول مدى فاعلية نظام العمل عن بعد في الشركات وتأثيره في الإنتاجية في ظل تفشي فيروس «كوفيد 19»، أثبتت جدارة دولة الإمارات وكفاءة البنية التحتية للدولة في مختلف المجالات، سواء الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها، كما أظهرت مدى المرونة التي تتسم بها الشركات في التأقلم مع مختلف البيئات، بشكل يضمن استمرارية العمل في مختلف الظروف؛ لذا قامت اندكس بتطوير أنظمة حديثة، منها منصة عروض افتراضية لتكون ضمن الخيارات المتاحة في القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال سيمون ميلور الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «مع تأثير وباء «كوفيد 19» العالمي في جميع القطاعات، ينبغي النظر إلى حلول جديدة للتخفيف من آثاره وخلق فرص جديدة للمضي قدماً، لاسيما في قطاع المعارض والفعاليات الذي تأثر بقوة بسبب الوباء».

وأضاف ميلور: «يجب أن نعمل بحكمة ونستعد لمستقبل من الفرص ومستقبل مملوء بالابتكار والإبداع وعلاقات أقوى، ليس فقط مع العملاء والموردين والشركاء في الإمارات، بل في جميع دول العالم»، مقترحاً زيادة التواصل والحوار مع أصحاب المصلحة في الصناعة من العملاء والموردين والشركاء والزوار لفهم توجهاتهم ومتطلباتهم بهدف التكيف معها إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى تحديد احتياجات الصناعة من حيث وسائل دفع أكثر مرونة، أو تلك المتعلقة بجعل القاعات ومساحات العرض متاحة للمنظمين بصورة أكبر.

ويؤكد ميلور ضرورة النظر في تشكيل التكنولوجيا في صناعة الفعاليات والمعارض وتطوير منصات الاجتماعات عبر الإنترنت والواقع المعزز والافتراضي، وتطوير التطبيقات الرقمية الخاصة بالقطاع، والتي تجمع بين التجربة الرقمية والخبرة المادية.

وأضاف ميلور: «ستشمل مجالات التغيير في القطاع: التسجيل المسبق للدخول للمعارض والمؤتمرات لضمان عدم الاحتكاك البشري أوالتلامس مع الأجهزة أمام قاعات العرض، ولضمان عدم الوقوف في طوابير طويلة خارج الحدث، كما سنحتاج إلى إدخال نظام للتحكم في عدد الحاضرين، أو لفهم طرق سفر الزائر بشكل أفضل قبل الحضور.

هناك كثير من الأشياء يمكن فعلها لتفادي القلق من المشاركة في المعارض والفعاليات مستقبلاً».

ويقول ميلور: «ننظر بالفعل لتوفير خيار المعارض الافتراضية، ونحن بانتظار رد العارضين حول ما إذا كان حلاً جيداً أم لا، لكن يمكن أن يكون هناك جمع بين الخبرة الرقمية والمادية للعملاء، وفي النهاية لا يوجد بديل عملي عن اللقاء المباشر بين الشركات والتجار والموردين وجهاً لوجه، وهو ما لا يوفره سوى المعرض التقليدي فقط».



المعارض الافتراضية.. حل متاح



من جانبه قال محمد تيم، الخبير في قطاع المعارض والفعاليات والتسويق: «أثبتت جائحة «كوفيد 19» أنه يجب استخدام التكنولوجيا في التواصل والتعلم عن بعد، وتوظيف التقنيات الحديثة لإقامة منصات للالتقاء بالعملاء، ومن هنا تولدت فكرة إنشاء تطبيق يتبنى فكرة تحويل الفعاليات من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي، عبر استضافة فعالية كاملة من خلال تحميل منصة المؤتمر أو المعرض والتجول، وعقد الاجتماعات وإبرام الصفقات، وحضور ورشات العمل والجلسات».

وأضاف تيم: «تُعتبر المعارض والفعاليات إحدى الطرق المهمة في عالم التسويق وقد اعتاد العملاء إنفاق ميزانيات مختلفة عليها، وصلت في الآونة الأخيرة إلى عشرات الملايين من الدولارات للفعالية الواحدة، لكي يتمكن العميل من الوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة، في حين تأتي اليوم التطبيقات المتواضعة لتنظيم الفعاليات بميزانيات في غاية البساطة، بحيث لا تتجاوز ألف دولار في بعض الأحيان، وهو فارق شاسع من حيث الإنفاق، كما أنه فرق شاسع من حيث الإبهار والوصول للزائر».

ويقول تيم: «تعتبر دولة الإمارات من أهم دول العالم التي تتبنى التكنولوجيا كمنهج في كافة قطاعاتها؛ لذا تم تسجيل تطبيق تقني للفعاليات الافتراضية مرخص في الدولة، حيث يمكّن العالم الافتراضي من تهيئة بيئة موازية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، شبيهة بما يتم على أرض الواقع».



إسهام قوي في الاقتصاد المحلي



تشير بعض التقديرات إلى أن الشركات في العالم تنفق نحو 32 مليار دولار على المشاركة في المؤتمرات سنوياً، فيما تظهر أهمية قطاع المعارض والفعاليات في دولة الإمارات من خلال العائدات المالية الكبيرة، حيث حققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)؛ إحدى الشركات التابعة للشركة «القابضة ADQ»، مساهمات مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد أبوظبي خلال 2019، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار درهم، بنمو نسبته 46%، مقارنة بعام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد المحلي منذ تأسيس الشركة عام 2005، إلى 36.9 مليار درهم، فيما حققت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي عام 2018، عائدات بلغت قيمتها 23 مليار درهم، منها 13.1 مليار درهم تم الاحتفاظ بها في الاقتصاد كقيمة تراكمية محتجزة، تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، كما تمثّل نسبة 57% من قيمة العائدات بزيادة نسبتها 3% على عام 2017، وفقاً لتقرير الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي في اقتصاد دبي عام 2018.