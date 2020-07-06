الاقتصاد والتصنيع والبنية التحتية عناوين التغيير في الحكومة الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر الاقتصادي

مع كل تشكيل حكومي جديد، تطوي دولة الإمارات العربية المتحدة صفحة أخرى من النجاحات وتفتح صفحات للإنجازات الجديدة، في تخطيط متناسق نحو مستقبل أكثر إشراقاً، تواصل فيها التنمية والبناء وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات. التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحمل في ثناياه الكثير من المؤشرات على مرحلة جديدة من التطوير والتقدّم والتنمية.

بالنسبة لقطاعات الأعمال والشركات والتجار، حمل التشكيل الجديد رسائل مشجّعة على مرحلة جديدة من الإنجازات، ومستوى أعلى من المرونة تمثّل في دمج 50% من الهيئات الاتحادية وإعادة تشكيل الحقائب ذات الطابع الاقتصادي، في تطور هيكلي بارز له دلالاته المتشعبة في كل ما يتعلق بوزارة الاقتصاد ودمج البنية التحتية مع الطاقة، واستحداث وزارة خاصّة تعنى بالملف الصناعي.

تسريع التنمية

يتطلّع قطاع الأعمال إلى نشاط الوزارات المعنية في ضوء ما أكده صاحب السمو بتشديده على جملة من العوامل الحاسمة في تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً للجانب الاقتصادي، والعناوين التي رفعها سموه تتلخّص في: «اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة»، و«تسريع مسيرة التنمية»، و«حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص».

وزارة الصناعة

ويأتي إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كبشارة للمصنِّع الإماراتي الذي يتطلّع إلى تطوير القطاع وتسهيل العمل بعيداً عن أي بيروقراطيات، ينبذها العمل الحكومي الإماراتي، فكان دمج هيئة المواصفات والمقاييس مع الوزارة، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، تحت قيادة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر، الذي سيكون رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية، في خطوة بالغة الأهمية تعطي وزير الصناعة أداة تمويلية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.

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الطاقة والبنية التحتية

أما دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية فيها تحت قيادة المهندس سهيل المزروعي، فإن من شأنه أن يعطي للبنية التحتية لدولة الإمارات زخماً أكبر، لتكون وزارة الطاقة والبنية التحتية عنواناً للبناء والتوسّع والتحديث، وخصوصاً في المناطق الشمالية.



وزارة الاقتصاد

وفيما يتعلّق بوزارة الاقتصاد، فإنها بلا شك تتأهب لأكبر ورشة من التطوير والتحديث، وإعطاء زخم أكبر لريادة الأعمال، وتوسيع مساحة التعاطي مع التجارة الخارجية، وتمثل ذلك في تعيين 3 وزراء، عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وضمن استراتيجية الهيكل الأكثر مرونة، يأتي دمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع، تحت مظلة وزارة الاقتصاد.

ظروف غير مسبوقة

مرحلة جديدة، لاقتصاد الإمارات، في ظروف غير مسبوقة يمر بها الاقتصاد العالمي، مع التبعات المستمرة لوباء «كوفيد-19» وما ينتج عنها من متغيرات كبيرة بدأت إرهاصاتها بالظهور في أسواق العالم شرقاً وغرباً، ولا تنفصل عن المتغيرات السابقة لتفشي الوباء، نعني الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما افقها من توجه متزايد نحو «عولمة» أقل، وإقليمية أعلى، فيما دولة الإمارات لا تزال تملك أدوات التقدّم وتحقيق الازدهار، وقد أثبتت نجاحها كمنصة لوجستية ومركز للخدمات ذات الكفاءة والمرونة العالية خلال مرحلة «كوفيد-19».