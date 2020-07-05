شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.61% بما يعادل 0.20 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.05، ليستهدف مستوى المقاومة 34.05 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 34.05.