شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5599 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه إمكانية قيام المؤشر بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,577 وبين مستوى المقاومة هو 5,630 نقطة