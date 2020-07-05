شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادر بالدخيلة تحبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفى الغرباوى، مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير المحظور تصديرها بموجب قرار وزير التجاره والصناعه رقم 304 لسنة 2011 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
قامت شركة س ٠ ع ٠ م ٠ ع بفتح البيان الجمركي رقم 9298 لسنة 2020 لتصدير عدد 1000 جلدة من جلود الحمير الخام المملح ، وتقدمت بفاتورة وبيان عبوة بعدد 1000 جلدة وموافقة الحجر البيطري بالدخيلة علي تصدير 1000جلدة خصما من الكوته السنوية لهذا الصنف والمستثناه بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 692 لسنة 2012 من الحظر بعد الحصول علي ترخيص بالتصدير من الهيئه العامة للخدمات البيطريه بوزارة الزراعة وذلك لأن الجلود الخام محظور تصديرها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 304 لسنة 2011.
وفور دخول الحاوية 40 قدم رقم 928314/0 إلى داخل الدائرة الجمركية لإنهاء الإجراءات الجمركية من كشف ومعاينة باللجنة الجمركية المكونة من رفاعه زكي مأمور التعريفة ونشأت عثمان مأمور الحركة ومصطفي قاسم مدير الحركة بإشراف عزت عبد الرحيم مدير إدارة الحركة (في جو تسوده الروائح الكريهة المنبعثة من داخل الحاوية) تم حصر العدد ليتضح أن العدد 2000 جلدة بالزيادة الضعف عما ورد بالمستندات والموافقة البيطرية والكميه المخصمه من الكوته السنوية.
وعليه يكون هناك عدد ألف جلد مهربة وغير وارده بالمستندات والموافقات وذلك بالمخالفه لقراري وزير التجاره والصناعه رقمي 304 لسنة 2011، 692 لسنة 2012 وبالمخالفه لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة التحفظ على الرسالة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتقدمت الشركة المصدرة بطلب التصالح وقامت بسداد التعويضات المقرره وقدرها 132 ألف جنيه بالقسائم أرقام 380013، 380014 حرف أ مجموعه رقم 90.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
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