انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020

قالت هيئة قناة السويس المصرية يوم السبت إن إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو حزيران إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.
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