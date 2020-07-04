شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البصل بجنيهين والطماطم تسجل 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 4-7-2020 استقرارا فى معظم الأصناف مع انخفاض طفيف في عدة أصناف وذلك بسبب التسعيرة الرسمية التي أعلنت عنها شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع الأصناف متوفرة بالسوق وكميات كبيرة، مشيرا الي أن المعروض في السوق اكبر بكثير من الطلب خلال هذه الأيام، موضحا أن جميع الأسعار مستقرة منذ أن أعلنت الدولة عن رفع حظر التجوال مع بداية الأسبوع الماضي.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار البصل شهدت انخفاضا حيث سجلت 2-3 جنيهات مقابل 2.5 - 3.5 جنيها، فيما استقرت أسعار الباذنجان البلدى والرومي بين 1.5 - 3 جنيهات للكيلو، كما يتراوح سعر الثوم بين 14- 24 جنيها، وسجلت أسعار الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو.

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واضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار البطاطس تراوحت بين 2.5-3.5 جنيها وسجلت أسعار الفاصوليا بين5 – 7 جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة ، ممثلة فى لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وتأهيل مطبقى للمبيدات، تتابع توفر فرص عمل لشباب الخريجين على الاستخدام الآمن للمبيدات ، ومواصلة تطبيق برنامج الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة وهى المكافحة الحيوية بديلا عن المبيدات لإنتاج ثمار خالى من متبقيات المبيدات.

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب10570 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، ويجرى حاليا تأهيل وتجهيز دفعة جديدة من المطبقين العام الجارى، موضحا أن البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.