شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المقاولون العرب تنتهي من العمل بمستشفى كايونجا بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، انتهاء العمل وتسليم مشروع إعادة تأهيل مستشفى كايونجا في دولة أوغندا، بتكلفة حوالي ١٦.٧ مليون دولار، وتصل طاقته الاستيعابية بعد التوسعات الجديدة إلى ٣٠٠ سرير بعد أن كانت ١٠٠ سرير.

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن الأعمال شملت تنفيذ عدد من الإنشاءات، وهي المبنى الرئيسي بمسطح ٥٥٠٠ م٢ ويحوى العيادات الخارجية ومكاتب إدارية وأقسام للمعامل والآشعة وصيدليات وبنك الدم، ومبنى جديد لأقسام المرضى على مسطح ٢١٠٠ م٢، وعدد ٨ مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفى، ومبنى للمولدات والمحولات وعدد ٢ مبنى مطبخ خارجي و مباني خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة وأعمال زراعة وتشجير وشبكات المياه والصرف والكهرباء.

وأضاف صلاح أن الشركة تولت أيضا إعادة تأهيل عدد ٦مباني قائمة علاجية وإدارية وعدد ٢٥ مبنى لسكن الأطباء والعاملين، مشيراً إلى أن الأعمال تم تنفيذها بجودة عالية نالت إعجاب المسؤولين الأوغنديين، لافتا إلى أن قطاع أفريقيا يواصل العمل بالمشروعات المختلفة فى ظل الإجراءات الوقائيــة المتبعة للحفاظ على صحة العاملين.

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ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع افريقيا أن المقاولون العرب كانت قد انتهت العام الماضي من تنفيذ مستشفى مولاجو بدولة أوغندا وتقوم حالياً بتنفيذ أعمال طرق تشمل طريق ماساكا بوكاكاتا بطول ٤١ كم وبتكلفة ٤٥ مليون دولار و طريق باليسا كامنكولي لوط ٢ بطول ٤٤ كم بتكلفة ٦١ مليون دولار وطريق ترينى باليسا كومي لوط ١ بطول ٦٧ كم وبتكلفة ٨١ مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن المقاولون العرب قد تم منحها شهادة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعامى ٢٠١٨ و ٢٠١٩ نظراً لجودة أعمالها وتسليم مشروعاتها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة أو قبلها.