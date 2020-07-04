شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للاتصالات " : 13.5 مليون محفظة إلكترونية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، تقريراً عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والتي تبلغ 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، وتقوم بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهرياً.

وجاءت أكثر 3 خدمات استخداماً في تلك المعاملات من قبل المشتركين كالاتي:

الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

شحن رصيد الهاتف المحمول: أي شحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 26% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

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ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار المستخدمين في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 50% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عام.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 62.7%، اورانج 25%، اتصالات 12%، وى 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، اورانج 8.5%، اتصالات 4.5%، وى 0.5%.

و يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.