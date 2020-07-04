تداعيات كورونا تصيب 99.5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
كشف استطلاع أجرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية “منشآت”، أن نحو 99.5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تأثرت بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأشارت الدراسة إلى أن 62.5% من هذه الشركات تأثرت أعمالها بشدة، في حين أصبحت 52% منها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، و14.5% قامت بتسريح أكثر من 10 موظفين منذ بداية أزمة الفيروس.
ونوهت بأن 73% من الشركات فقط قادرة على الاستمرار لفترة لا تتعدى من 3 إلى 6 أشهر.
وخلص الاستطلاع إلى أن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و22% تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تمثل المنشآت المتوسطة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالإيجارات، وأن 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية للموردين.
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