شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتوقف تدريجياً عن استخدام الفحم بحلول 2038 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البرلمان الألماني أمس الجمعة على خطط التوقف التدريجي عن استخدام طاقة الفحم في البلاد بحلول عام 2038، حيث تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الفحم في تغطية حوالي ثلث الاحتياجات من الطاقة.
وخصصت الحكومة الألمانية 40 مليار يورو لدعم المناطق التي يعتمد اقتصاداتها على صناعة الفحم، وأشادت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالخروج التدريجي من استخدام طاقة الفحم باعتباره خطوة حيوية في مسعى ألمانيا نحو أن تصبح أكثر صداقة للبيئة. (وام)
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