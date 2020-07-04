لا تهمل التفاصيل.. عروض البنوك المغرية فخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



لا تتهاون في قراءة التفاصيل. هذه هي خلاصة القول عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات المصرفية والأمور المالية والتعاقدية بشكل عام. فقبل التوقيع على أية اتفاقية، يجب على الشخص أن يقرأ بكل عناية كافة التفاصيل الواردة في الاتفاقية أو العقد، وخاصة البنود بخط صغير في نهاية الاتفاقية التي ربما تخفي مشكلة ستواجهه لاحقاً في مراحل التنفيذ المختلفة للعقد. ربما تكررت مثل هذه العبارات على مسمع منا مراراً وتكراراً، لكن ربما يحتاج الأمر إلى المزيد والمزيد من التأكيد مع استمرار وتسارع وتيرة الشكاوى من سقوط عملاء البنوك من الأفراد، في ما يمكن أن نطلق عليه فخ المروجين الذين يكتفون بطرح التفاصيل اللامعة المغرية دون ذكر ما قد يعكر صورة العرض البراق، ويجعل العميل يتردد في الحصول على المنتج أو الخدمة المطروحة.

ومن الشكاوى التي وردت إلى ”الخليج 365”، مشكلة لعميل أحد المصارف الإسلامية في الدولة أغراه عرض من البنك مع إحدى شركات السيارات لشراء سيارة جديدة مع أمل تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، وسعر فائدة جذاب، وبحسبة بسيطة وجد العميل أن الفرص مناسبة، فهو بحاجة لسيارة جديدة، والسداد المؤجل لفترة 6 أشهر سيمنحه فرصة الانتهاء من التزامات مالية عليه، ومن ثم سيبدأ بسداد أقساط القرض الجديد دون أن يشكل هذا بالنسبة له عبئاً ثقيلاً يحد من قدراته على تلبية متطلبات معيشته، ومعيشة أسرته اليومية.

وبالفعل تم إبرام الاتفاق وقام بشراء السيارة مسدداً الدفعة الأولى المطلوبة، ليفاجأ بعد مرور شهر واحد فقط برسالة من البنك تطلب منه التأكد من وجود رصيد كافٍ في حسابه في بداية الشهر المقبل، حتى لا تترتب عليه غرامات تأخير في سداد القسط الأول للسيارة.

ولم يجد بداً من العودة لمن تواصل معهم في البنك، وشركة السيارات المشاركة في العرض، لمراجعتهم في الأمر ليفاجأ أكثر عندما يأتيه الرد بأن العرض لا يشمل من هم فوق الستين عاماً على مستوى الوافدين، و62 عاماً بالنسبة للعملاء من المواطنين.

وأكد أنه لم يوقع أية اتفاقية تشمل مثل هذه البنود، أو بلغه أحد بالأمر.

من جهة أخرى قالت عواطف الهرمودي، خبيرة مصرفية، إن على العميل دوماً أن يتروى في اتخاذ قراراته، وأن يقرأ كافة التفاصيل الخاصة باتفاقيات التمويل والقروض بصفة عامة قبل إتمامها، للتأكد من أن العروض هي كما يروج لها دون أية تفاصيل خفية. وأكدت أن البنوك من جانبها حريصة على أن تكون الرؤية واضحة بالنسبة للعملاء حول تفاصيل القروض، لكن في بعض الحالات يكون المسؤول عن الترويج للمنتج أو الخدمة من شركة خارج البنك تم تعهيد الترويج لها، وبالتالي فمن الممكن أن يكون غير مطلع على كافة التفاصيل بحيث ينقل الصورة الواضحة للعميل.

وأكدت أهمية أن يقرأ العميل كافة التفاصيل؛ لأن البنك غير مسؤول عن قيام العميل بالتوقيع على بنود لم يوضحها له مندوب البنك، فالاتفاقية الموقعة هي الفيصل الوحيد الذي يمكن لأي طرف الرجوع إليه في حال برزت أية خلافات.