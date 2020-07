«طيــران الإمــارات» تطلــق «دبــي ترحــب بزوارهــا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



يخوض فريق نادي أولمبيك ليون لكرة القدم، أحدث شركاء طيران الإمارات، أول مباراة له بعد بدء سريان عقد الرعاية مطلع الشهر الجاري.

وسوف يرتدي أفراد الفريق قمصاناً فريدة لمرة واحدة عليها عبارة Dubai is Open

«دبي مفتوحة» في إشارة إلى فتح أبواب المدينة لاستقبال الزوار. وسوف تُلعب المباراة الودية ضد فريق «نيس» في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت فرنسا اليوم السبت على ملعب أولمبيك ليون «استاد جروباما».

وبتعليمات من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جرى إعداد القمصان الخاصة التي تحمل عبارة Dubai is Open لنشر رسالة للعالم مضمونها أن دبي ترحب بزوارها، وذلك في أعقاب إعلان حكومة دبي أن المدينة جاهزة لاستقبال السياح ورجال الأعمال اعتباراً من 7 يوليو/‏تموز الجاري. كما ستظهر عبارة Dubai is Open

أيضاً على اللوحات الإلكترونية في استادات جميع أندية كرة القدم التي ترعاها طيران الإمارات في أوروبا، بما فيها ريال مدريد وأرسنال.

وسوف تُبث مباراة أولمبيك ليون و«نيس » على الهواء مباشرة على شاشة Canal+ TV

في فرنسا، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت في الساعة 8:15 بتوقيت فرنسا.

يذكر أن طيران الإمارات أصبحت منذ 1 يوليو الراعي الرسمي الرئيسي لنادي أولمبيك ليونيه لكرة القدم. وسوف يظهر شعار الناقلة الرسمي Fly Better

على قمصان اللاعبين مع انطلاق الموسم الجديد في فرنسا.

واستأنفت طيران الإمارات توفير رحلات ركاب إلى أكثر من 50 مدينة، كما أعلنت أنها سوف تعيد تشغيل طائرة A380 إلى باريس اعتباراً من 15 يوليو. وتتيح الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بسهولة وأمان عبر دبي بين أوروبا والأمريكتين وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.