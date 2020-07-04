شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفينيتي» تقدم لعملاء «دبي الإسلامي» عرضاً خاصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أصبح بمقدور عملاء بنك دبي الإسلامي امتلاك سيارات «إنفينيتي». ويعزى الفضل في ذلك إلى دخول العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، في شراكة مع بنك دبي الإسلامي، لإتاحة فرصة الشراء لعملاء البنك بأدنى قدر من المتاعب.
وفي عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت يوم الخميس 18 يونيو، وحتى يوم السبت 20 يونيو، كان أمام عملاء بنك دبي الإسلامي ثلاثة أسباب أخرى للاحتفال بهذه الفرصة، وفي مقدمتها الاستفادة من الخصم حتى 20,000 درهم، ومعدلات ربح منخفضة، وتأجيل الدفع لمدة 180 يوماً. وعلى ضوء هذه الأسباب مجتمعة، تعتبر هذه الصفقة الأكثر جاذبية، خاصة وأنها تأتي مع إمكانية الحصول على تقييم يصل إلى 10,000 درهم عند استبدال السيارة والصيانة المجانية، والتأمين والتسجيل المجاني لمدة عام واحد، والضمان.
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