شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره مع تركيز المستثمرين على أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة وهي تداولات إلكترونية في ظل إغلاق الأسهم الأمريكية لعطلة رسمية بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على أزمة فيروس "كورونا".



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع انخفاض ممخزوناتت الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في عدد من الولايات الأمريكية الأمر الذي دفع بعض حكام الولايات للتخلي عن خطط وبعض إجراءات عودة الحياة العامة وبعض الأنشطة التجارية والاقتصادية.

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كان النفط قد ارتفع أمس وحقق مكاسب أسبوعية مدعوما بتقرير الوظائف الشهري القوي في أمريكا والذي أظهر إضافة الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون إضافة ثلاثة ملايين وظيفة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر العقود الفورية لخام "ويست تكساس" بنسبة 0.8% إلى 40.32 دولار للبرميل بعد إغلاق جلسة الخميس عند 40.65 دولار وتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.6%.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة تقل عن 0.1% إلى 42.7 دولار للبرميل، وذلك بعد إغلاق جلسة الخميس عند 43.14 دولار للبرميل وتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.2%.