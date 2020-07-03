شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني بعد إلغاء جولة من مفاوضات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب قرار غير متوقع بإلغاء جولة جديدة من مفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وبعد اتخاذ قرار الإلغاء، تلاشى التفاؤل من الأسواق حيال إمكانية إحراز تقدم في مفاوضات ما بعد "بريكست" وعدم تجاوز العراقيل التي تعوق التوصل إلى أي اتفاق.



وأعلن مفاوضو ملف "بريكست" إلغاء الجولة الأولى من المفاوضات المكثفة التي كانت ستتم هذا الأسبوع، وهو تطور غير معتاد ويشير فقط إلى عمق الخلافات بين بروكيل ولندن.

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وذكر كبير المفاوضين الأوروبيين ""ميشيل بارنييه" أنه بعد أربعة أيام من المناقشات مع الجانب البريطاني، برزت المزيد من الخلافات وبدت الهوة متسعة بشكل كبير.



وكشفت بيانات حكومية ارتفاعاً طفيفاً لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة إلى 47.1 نقطة في الشهر الماضي من 47 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2466، وسجل أعلى سعر عند 1.2487 وأقل سعر عند 1.244.