شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلي عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع إصابات كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى تنامي مخاوف تعثر الطلب فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لمستوي قياسي جديد.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 40.05$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.35$، وسجل أعلى مستوي عند 40.48$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 42.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.74$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.96$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 40.73$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 2% ،وسجلت مستوي 43.21$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.

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تحققت تلك المكاسب بفضل الانخفاض الحاد فى مخزونات الخام التجارية الأمريكية ، فى علامة على تحسن مستويات طلب على الوقود فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

لكن مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى الولايات المتحدة بأكثر من 73 ألف حالة يوم الخميس ،لتسجل رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي ، تتجدد مخاوف تعثر الطلب مرة أخرى فى البلاد.

تلك الزيادات القياسية ، قد تجبر الحكومة الأمريكية على تشديد قيود العزل الصحي من جديد ، حتى لا يخرج الوباء عن السيطرة تماما ،وتتوقف الأنشطة الصناعية والخدمية ، وهو ما لا يصب فى صالح مستويات الطلب على الوقود.