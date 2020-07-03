شكرا لقرائتكم خبر عن الأسـهم القيـاديـة تصعـد بسـوق أبوظبـي.. و«دبـي» يتمـاسـك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباين أداء الأسهم المحلية في ختام جلسات الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.62% معززاً بمكاسب البنوك والعقار والاتصالات، فيما أنقذ «دبي الإسلامي» سوق دبي من النزول أكثر من 0.14% مع تراجع «إعمار العقارية» واستقرار «الإمارات دبي الوطني». وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم أمس على سهمي «إعمار مولز» و«الدار» اللذين ارتفعا 0.71% و1.12% حيث ارتفعت حصصهم في السهمين بنسب متقاربة بنحو 1.3 مليون سهم. واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 343.8 مليون درهم، منها 197.8 مليون درهم في دبي و146 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 291 مليون سهم توزعت بواقع 225 مليون سهم في دبي و66 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة .

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14% إلى مستوى 2061.49 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والنقل والإستثمار والسلع. وهبط قطاع العقار 0.93% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 1.47% و«إعمار للتطوير» 0.95% و«ديار» 0.36% و«داماك» 2.18% و«أرابتك» 0.86% في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 1.01%. وهبط قطاع الاستثمار 0.66% نتيجة هبوط «سوق دبي المالي» 2.31% و«شعاع كابيتال» 2.7% مع استقرار «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

ونزل قطاع النقل 0.46% بفعل نزول «العربية للطيران» 0.82% و«الخليج للملاحة» 2.14% مع استقرار «أرامكس» من دون تغيير.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.52% إثر ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.3% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني».

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.62% عند مستوى 4311.72 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 0.56% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 1.41% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

وزاد قطاع العقار 0.96% مع نمو «الدار» 1.12% رغم هبوط «رأس الخيمة العقارية» 1.41%.

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كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.96% وهي النسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «اتصالات». فيما زاد قطاع الطاقة 1.85% بعد ارتفاع «طاقة» بالحد الأعلى 14.95% .

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.3% نتيجة انخفاض «إشراق» 3.56% و«الواحة كابيتال» 2.19% رغم ارتفاع «العالمية القابضة» 0.07%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «الخليج للملاحة» التداولات في سوق دبي بقيمة 37 مليون درهم، مغلقاً عند 0.503 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 28 مليون درهم، وأغلق عند 2.68 درهم.وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «أبوظبي الأول» مستقطباً 64.8 مليون درهم، مغلقاً عند 11.2 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 22 مليون درهم، وأغلق عند 16.78 درهم، ثم «الدار» واجتذب 14.17 مليون درهم، ليغلق عند 1.81 درهم.

وسجل «السلام البحرين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 4.53% مغلقاً عند 0.669 درهم، وفي المقابل سجل «السلام السودان» التراجع الأكثر بنسبة 4.68% مغلقاً عند 1.22 درهم.

كان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «طاقة» بارتفاعه 14.95% مغلقاً عند 0.769 درهم، وبالعكس جاء في مقدمة المتراجعين «الشارقة للأسمنت» بنزوله 5% ليغلق عند 0.798 درهم.

توجهات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 40 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 40 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 19.7 مليون درهم محصلة بيع.وبالعكس اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 19.7 مليون درهم محصلة شراء.وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز» و«الدار» و«دي إكس بي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «سوق دبي المالي» و«أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 12.66 مليون درهم محصلة شراء بينما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 23.4 مليون درهم محصلة بيع.