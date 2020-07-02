الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد قفزة غير مسبوقة للتوظيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت سوق الأسهم الأمريكية مرتفعة وبلغ المؤشر ناسداك المجمع ذروة إقفال غير مسبوقة اليوم الخميس وسط تفاؤل المستثمرين قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بزيادة قياسية في الوظائف، أشاعت جوا من الاطمئنان بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي يمضي قدما.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، وواصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مكاسبه لليوم الرابع على التوالي.
وعادت إجراءات التحفيز الضخمة والآمال في انتعاش اقتصادي سريع بالمؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك إلى ما يقل سبعة بالمئة و12 بالمئة فحسب عن ذراهما القياسية المسجلة في فبراير شباط.
وحققت المؤشرات مكاسب قوية على مدار الأسبوع.
وقال بول نولته، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الأصول في شيكاجو، "كان هناك الكثير المثير للإعجاب في البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.. ومازال الحديث يدور عن مزيد من التحفيز من واشنطن بعد العودة من عطلة الرابع من يوليو" تموز.
وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 97.05 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 25832.02 نقطة، وتقدم ستاندرد اند بورز 14.23 نقطة أو 0.46 بالمئة مسجلا 3130.09 نقطة، وصعد ناسداك 55.38 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 10210.01 نقطة.
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