شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكى يبدأ التعافى.. تقرير: عودة قوية بعد إضافة 4.8 مليون وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة في يونيو وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة العمل، حيث ساعد التخفيف التدريجي لقيود كورونا على إعادة الشركات وإعادة العمال، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

وانخفض معدل البطالة إلى 11% الشهر الماضي حيث تمكن مزيد من العمال الذين تم تسريحهم في وقت سابق من هذا العام من العودة إلى وظائفهم قبل تفشي الوباء.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الوظائف إلا أن حالات الإصابة المتزايدة قد أبطأت بالفعل وتيرة الانتعاش الاقتصادي في العديد من الولايات وفقًا للبيانات الأخيرة.

بقي مؤشر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية مرتفعًا فبالنسبة للأسبوع المنتهي في 25 يونيو تقدم 1.43 مليون شخص بطلب الدعم، بانخفاض من 1.48 مليون في الأسبوع السابق.

وأظهر تقرير الوظائف في يونيو إشارات مقلقة على أن الركود ينتشر بعيدًا عن الصناعات التي تضررت بشدة من إغلاق الشركات وأوامر التباعد الاجتماعي.

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ارتفع عدد العمال الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم في يونيو بمقدار 588000 ليصل إلى 2.8 مليون.

كما هو الحال في مايو ، معظم مكاسب الوظائف في يونيو هي من إعادة توظيف العاملين في مجال الترفيه والضيافة الذين تم تسريحهم أو إفسادهم مع انتشار الوباء عبر الولايات المتحدة.

أضافت صناعة الترفيه والضيافة 2.1 مليون وظيفة في يونيو مدفوعة بمكاسب 1.5 مليون وظيفة في المطاعم وأضاف البيع بالتجزئة 740 ألف وظيفة الشهر الماضي حيث فتح المزيد من المتاجر غير الضرورية وساعد استئناف الإجراءات الطبية غير الطارئة وساعد التعليم والخدمات الصحية على إضافة 568 ألف عامل.

كما ساعد الانتعاش المستمر لسوق العمل على خفض خسائر أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير حيث خسرت الولايات المتحدة أكثر من 21 مليون وظيفة بين مارس وأبريل حيث أجبر الوباء آلاف الشركات على إغلاق وتسريح العمال.

ومن جانبهم يخشى الاقتصاديون من أن الموجة الثانية من عدوى كورونا يمكن أن تعرقل الانتعاش وتغرق الولايات المتحدة في الركود.