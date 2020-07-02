شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: المناطق الحرة بدبي تسهم بنسبة 33% من الناتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذى، ولى عهد دبى، إن البنية التحتية القوية لدبي تضمن قدرتنا على التغلب على التحديات وتحقيق أهداف الإمارات.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر :"إن البنية التحتية القوية لدبي، وشراكاتنا العالمية الديناميكية، ورؤيتنا الواضحة للإنجازات المستقبلية والعقول المبتكرة التي تقف وراءها، تضمن قدرتنا على التغلب على التحديات وتحقيق أهدافنا".





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وأضاف: "تعتبر المناطق الحرة ضرورية لاقتصاد دبي، حيث تساهم بنسبة 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند 135 مليار درهم إماراتي واليوم وافقنا على الخريطة الجغرافية الاقتصادية لدبي 2030 ومن بين أهدافها زيادة هذه المساهمة إلى 250 مليار درهم".

وترأس ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم في ميناء "جبل علي"، وتطرق لمناقشة عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، حيث اطلع على شرح حول منظومة العمل في مرافق الميناء ومحطاته وأحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في ميناء جبل علي وخطط الميناء للتوسع عالمياً بما ينعكس على مسيرة التميز للإمارة.

وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن ميناء جبل علي رابطًا حيويًا للتجارة العالمية ، مع وجود أكثر من 180 خطًا ملاحيًا يربط دبي بـ 150 ميناء حول العالم.