شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، عن طريق بحثه لقاع صاعد بهدف ذلك، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.68% بما يعادل -0.55 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.00، ليستهدف مستوى المقاومة 34.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 33.20.

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