شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يختبر منطقة دعم مهمة – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي هابط كان السهم قد اخترقه في وقت سابق، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عوده استقراره أعلى مستوى 10.28، ليستهدف مستوى المقاومة 11.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.55 ومستوى المقاومة 10.74.
كانت هذه تفاصيل خبر التصنيع يختبر منطقة دعم مهمة – تحليل صباحي – 07-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.