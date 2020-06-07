شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يختبر منطقة دعم مهمة – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي هابط كان السهم قد اخترقه في وقت سابق، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عوده استقراره أعلى مستوى 10.28، ليستهدف مستوى المقاومة 11.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.55 ومستوى المقاومة 10.74.