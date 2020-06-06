شكرا لقرائتكم خبر عن تخلي المستثمرين عن الحذر يقود الأسهم لأسبوع من المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حصدت أسواق المال المحلية مكاسب جيدة في أول أسبوع من شهر يونيو/حزيران الجاري، معززة بعمليات شراء مؤسساتية استهدفت بالدرجة الأولى الأسهم الرصينة ذات الأساسيات القوية والأخبار الجيدة في البنوك والاتصالات والعقار، مع تخلي المستثمرين نسبياً عن الحذر في ظل استمرار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية.

ونجح مؤشر سوق دبي في اختراق مستوى 2000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من شهر تقريباً، مرتفعاً 3.97%، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية له منذ مايو الماضي، كما قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 4% بأعلى نسبة ارتفاع أسبوعية منذ إبريل الماضي.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” الأسبوعي لبيانات السوقين، ركز الأجانب (غير العرب) في الشراء على «الإمارات دبي الوطني» و«اتصالات» و«دبي الإسلامي».

ضخت المحافظ الاستثمارية في الأسواق خلال أسبوع نحو 148 مليون درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 105.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و42.7 مليون درهم في سوق دبي.

وحصد سهمان رئيسيان في السوقين أكثر التداولات، إذ جذب «الإمارات دبي الوطني» 166.2 مليون درهم في أسبوع، بينما جذب «أبوظبي الأول» 245 مليون درهم.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق ملياري درهم، توزعت بواقع 1.03 مليار درهم في سوق دبي، و983.87 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.11 مليار سهم، منها 851 مليون سهم في دبي، و260 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 29 ألف صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 3.97% عند مستوى 2039.48 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2.95% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.94%، و«دبي الإسلامي» 3.66%.

كما ارتفع قطاع العقار 4.17% بفعل ارتفاعات «إعمار العقارية» بنسبة 4.4%، و«إعمار مولز» 5.3%، و«داماك» 2.77%، و«إعمار للتطوير» 10.31%، وذلك في مقابل تراجع «أرابتك» 0.85%، و«ديار» 0.38%، و«الاتحاد العقارية» 3.56%. وزاد قطاع الاستثمار 9.15% مدعوماً بارتفاع «دبي للاستثمار» 11.11% و«سوق دبي المالي» 4.42% و«شعاع كابيتال» 1.4%.

وارتفع قطاع النقل 7% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 8.49% و«أرامكس» 6.03%، و«الخليج للملاحة» 2.8%.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.46% إلى مستوى 4303.13 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 4.47% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 4.15%، و«أبوظبي التجاري» 12.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.18%.

وزاد قطاع العقار 0.41% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 6.73% فيما استقر «الدار» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاتصالات 6.78% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 3.34% بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 3.78%، و«إشراق» 4%، و«الواحة كابيتال» 0.15%.

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وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 2.13% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 5.22%، و«طاقة» 2.14% وفي المقابل ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.38%.

توجه السيولة

وحصد سهم «أبوظبي الأول» في سوق العاصمة التداولات الأكثر في أسبوع، بنحو 245 مليون درهم، مغلقاً عند 11.54 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت 233 مليون درهم، ليغلق عند 16.7 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً في أسبوع سيولة بلغت 163 مليون درهم، وأقفل عند 4.97 درهم.

وفي سوق دبي تقارب سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية» من حيث جذب السيولة، واستقطب الأول 166.2 مليون درهم، مغلقاً عند 8.98 درهم، بينما جذب الثاني سيولة ب166.15 مليون درهم، وأقفل عند 2.61 درهم، في حين سهم «دبي الإسلامي» في المركز الثالث بسيولة قدرها 140 مليون درهم، وأغلق سعره عند 3.68 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «جلفار» الارتفاع الأكثر خلال أسبوع في سوق أبوظبي وبنسبة 66.48% مغلقاً عند 1.5 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بصعوده 12.95% إلى 4.97 درهم، ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» وصعد 7.89% ليغلق عند 9.03 درهم.

وعلى العكس، جاء الانخفاض الأكثر من نصيب «أسمنت الخليج» وبنسبة 11.42% ليغلق عند 0.38 درهم، تلاه «ميثاق للتأمين التكافلي»، بنزوله 6.67% ليغلق عند 0.56 درهم، ثم «دانة غاز» متراجعاً 5.22% عند 0.617 درهم.

أما في سوق دبي، جاء الارتفاع الأكثر لصالح «دبي للاستثمار» بصعود 11.11% مغلقاً عند 1.3 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بارتفاعه 10.31% إلى 2.14 درهم، تلاه «العربية للطيران» وارتفع 8.49% مغلقاً عند 1.15 درهم.

وفي المقابل، كان التراجع الأكثر ل«أملاك للتمويل» بنسبة 6.23% مغلقاً عند 0.316 درهم، ثم «الأسمنت الوطنية» بنزوله 5% ليغلق عند 2.28 درهم، تلاه «دبي التجاري» متراجعاً 4.94% ليغلق عند 3.66 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 110.57 مليون درهم محصلة شراء، منها 26.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و84 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 110.57 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و107.16 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.18 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و51.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.78 مليون درهم محصلة بيع العرب و51.14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

من جهتها نشطت العمليات الشرائية للمحافظ الاستثمارية في أسبوع توجهاً شرائياً بصافي استثمار بلغ 148 مليون درهم محصلة شراء، منها 42.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و105.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 148 مليون درهم محصلة بيع، منها 42.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و105.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.