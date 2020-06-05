شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع عقب بيانات الوظائف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب صدور بيانات الوظائف القوية التي فاقت توقعات المحللين وأثارت المزيد من التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة "كورونا".



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، كما أنها خالفت التوقعات بفقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة.



وعلى عكس التوقعات أيضا، انخفض معدل البطالة إلى 13.3% في الشهر الماضي من 14.7% بينما توقع محللون ارتفاعه إلى 19%.

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وفي مؤتمر صحفي، علق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه البيانات بالقول إنها مذهلة ولم يشهدها في حياته مشيرا إلى أن هذا الأمر نتاج جهده وإدارته.



وفي سياق متصل، تتواصل جهود إعادة فتح الاقتصادات في كافة الولايات الأمريكية بشكل تدريجي بعد أشهر من الإغلاق بسبب "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.03 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.