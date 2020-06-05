شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يرتفع رغم دعوات "ماسك" بتفكيك الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انتعاش للقطاع التكنولوجي وفي سوق الأسهم الأمريكية بوجه عام عقب بيانات الوظائف القوية.



وكان المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" قد انتقد "أمازون" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلا إن الوقت قد حان لتفكيك شركة التجارة الإلكترونية العملاقة.



جاء ذلك بعد شكوى "ماسك" من سوء خدمة "أمازون كيندل دايريكت بابليشينج" للنشر التي رفضت نشر كتابه.

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وتحدث كتاب "ماسك" الجديد عن حقائق لا يعلمها الكثيرون عن فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحظر والإغلاق، وزعمت "أمازون" بانه تم رفض نشر هذا الكتاب لمخالفته قواعدها الخاصة بالبيع.



وطالب "ماسك" بتفكيك "أمازون" التي يتولى قيادتها الملياردير "جيف بيزوس" - أغنى شخصية في العالم - لكن الشركة ردت لاحقا بأنه تم حذفه بالخطأ وتم إعادته مجددا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2478.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2482.7 دولار وأقل سعر عند 2437.1 دولار.