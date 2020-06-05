شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعم من بيانات الوظائف الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب صدور بيانات الوظائف التي تفوقت على التوقعات مصاحبة نظيرتها الأمريكية.



وأعلنت وزارة العمل الكندية إضافة الاقتصاد 289.6 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون فقدان الاقتصاد نصف مليون وظيفة في نفس الفترة عقب فقدان نحو مليوني وظيفة في ابريل/نيسان.



وارتفع معدل البطالة في كندا إلى 13.7% في مايو/أيار من 13% في أبريل/نيسان، لكنه دون توقعات بارتفاع المؤشر إلى 15%.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الذي سجل بيانات أفضل كثيرا من توقعات المحللين في الشهر الماضي أيضا.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، كما أنها خالفت التوقعات بفقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 13.3% في الشهر الماضي من 14.7% بينما توقع محللون ارتفاعه إلى 19%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7458، وسجل أعلى سعر عند 0.7468 بينما سجل أقل سعر عند 0.7399.