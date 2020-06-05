شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بأكثر من 700 نقطة في بداية الجلسة عقب تقرير الوظائف القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي في بداية تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات أفضل من التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، كما أنها خالفت التوقعات بفقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة.

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وعلى غير المتوقع أيضا، انخفض معدل البطالة إلى 13.3% في الشهر الماضي من 14.7% بينما توقع محللون ارتفاعه إلى 19%.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه البيانات بالقول إنها مذهلة ولم يشهدها في حياته، وينوي عقد مؤتمر صحفي اليووم للتعليق عليها.



وعلى صعيد التعاملات، قفز "داو جونز" بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% (ما يعادل 704 نقاط) إلى 26986 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 9766 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.1% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 3180 نقطة.